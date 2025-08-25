5 plantas ornamentales que le encantan a los niños: se ven hermosas y son fáciles de cuidar

Tener plantas ornamentales en casa convierte cualquier espacio en un lugar más armonioso y lleno de vida. En otras ocasiones te hemos compartido cuáles son ideales para interiores y fáciles de cuidar. Sin embargo, ahora te presentamos opciones pensadas para los niños, con el objetivo de que aprendan el arte de la jardinería desde temprana edad.

Estas plantas, que detallaremos a continuación, tienen la ventaja de que no requieren demasiados cuidados, son seguras y muy atractivas para cualquier rincón de la casa. Además, según expertos de El País, aportan beneficios emocionales y decorativos. Checa sus nombres y cómo lucen en fotos.

1. Violeta africana

También es conocida como Saintpaulia, y es una bella planta que tiene flores en tonos morados, rosas y blancos. Es compacta porque no ocupa mucho espacio y vive muy feliz en interiores con luz indirecta. A los niños les encantará porque ocupan un riego moderado y pueden aprender a no mojar sus hojas.

(ESPECIAL/CANVA) Así es la Saintpaulia, una planta ornamental perfecta para niños por su diseño.

2. Cactus de Navidad

Aunque la Schlumbergera florece únicamente en invierno, lo hace de una manera maravillosa. Tiene colores vivos como rojos y sosas. Pueden ayudar a que tu hijo aprenda sobre la paciencia y el cuidado. Eso sí, no debes preocuparte porque son muy resistentes y no requieren de mucha agua.

3. Planta cebra

La suculenta, cuyo nombre científico es Haworthia Fasciata, es pequeña y tiene hojitas verdes que parecen pintadas. Son bastante resistentes y son buenísimas para empezar.

(ESPECIAL/CANVA) Esta suculenta es muy divertida porque parece que está pintada.

4. Maranta

Popularmente conocida como “La planta de la oración” por su forma. Sus hojas son conocidas por moverse de noche y son muy atractivas a la vista. Aunque esta es la opción más delicada de la lista .

5. Helecho de Bostón

Es conocida también como la Nephrolepis Exaltata. Tiene hojas frondosas y colgantes que llaman rápidamente la atención de los niños. Se pueden poner en macetas y hacen que tus espacios luzcan frescos.

(ESPECIAL/CANVA) El helecho de Bostón es precioso para decorar espacios.

¿En qué parte de la casa es mejor poner las plantas ornamentales para que se vean bonitas?

Las plantas ornamentales se pueden usar para atraer la prosperidad , el bienestar de toda tu familia y el equilibrio emocional. Según el Feng Shui, deben ponerse en lugares estratégicos como: