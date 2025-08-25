Reportan la muerte de la actriz Verónica Echegui: ¿quién era y de qué murió?

Este domingo se conoció la lamentable noticia que confirmó la muerte de la actriz española Verónica Echegui. La artista tenía 42 años de edad, estaba internada y venía librando una dura batalla contra un cáncer.

La novedad golpeó con dureza a sus seguidores y muchos actores y actrices han volcado en redes sociales su dolor al conocer sobre su deceso. La actriz había sido internada a fines de julio en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, en España.

¿Cómo anunciaron la muerte de Verónica Echegui?

Tras conocerse la noticia sobre la muerte de Verónica Echegui, las redes sociales se han convertido en el mejor reflejo sobre el cariño que el público y sus colegas tenían para con la actriz. María Castro fue una de sus pares que se expresó en Instagram y en donde reflexionó ante lo ocurrido.

“Noticias que te dejan helada, y te vuelven a recordar que estamos de paso… Muchísima fuerza a su familia, amigos y a toda la gente que la quería y admiraba, que éramos muchos. Vuela alto, Vero. Lleva tu arte allá donde vayas”, expresó María Castro.

¿Quién era Verónica Echegui y de qué murió?

Las muestras de afecto para con Verónica Echegui y su familia se han multiplicado, y entre los mensajes que se destacan en redes sociales se encuentra el de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.

“Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos”, remarcó Pedro Sánchez.

Estas han sido solo algunas de las tantas muestras de afecto y respecto en el adiós a la actriz Verónica Echegui. Su imagen recorre las plataformas digitales y medios de comunicación de todo el mundo que recuerdan su salto a la fama con el filme “Yo soy la Juani”.