‘Si no tuviera que comer sería feliz’. El Padre José de Jesús confiesa que no le gusta la comida.

El pasado domingo, fuimos testigos de la triste eliminación del Padre José de Jesús de MasterChef Celebrity 2023, donde demostró tener una gran talento para la cocina, pero no corrió con la mejor suerte y tuvo que salir.

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Ahora, el Padre José de Jesús ha hecho una fuerte revelación en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’ con nuestro querido Carlos ‘Chicken’ Muñoz, quien quedó con la boca abierta al escuchar sus palabras.

¿Cuál fue la impactante revelación del Padre José de Jesús?

La mayoría de las personas ama la comida, pero no es el caso del Padre José de Jesús, aunque es un gran cocinero, no les gusta comer.

Han sido muchas áreas, incluso en los medios de comunicación aprendiendo, pero en la cocina no, primero, porque fui tan difícil para comer, no me gusta la comida, yo si no tuviera que comer, sería feliz, Imagínate, yo de niño me echaba la sopa en las botas para no comérmela

Durante su conversación con Carlos ‘Chicken’ Muñoz, el Padre José de Jesús confirmó que no va a comer a los restaurantes, aunque reconoció el gran trabajo de todas las personas que están en la cocina haciendo magia con la comida.

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