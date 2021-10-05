Paquita la del Barrio no contempla colaborar con reguetoneros por ahora.

Paquita la del Barrio le dice que no a reguetoneros.

Hace unos días Paquita la del Barrio arrasó en la gala de los Premios Billboard en Estados Unidos, donde fue premiada por su trayectoria; pero además se robó el corazón de reguetoneros como Bad Bunny, Daddy Yankee y Karol G.

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Pero, ¿acaso este será el comienzo de nuevas colaboraciones musicales entre Paquita y los exponentes del género urbano?, la cantante responde.

No sabría decirte ahorita, discúlpame, pero no puedo contestar cosas que no sé. Muy lindos todos, gracias por ese apoyo que tienen con los mexicanos, no nada más conmigo sino con todos, son hermosos, también nosotros los queremos mucho

Yo los escucho de vez en cuando, cuando voy a un restaurante, los escucho. El reguetón es alegre, es un estilo de ellos y pues se les respeta

Paquita acudió a un evento en la CDMX

Paquita acudió a la toma de protesta de la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, donde fiel a su estilo, así recibió a la prensa.

No, no los quería ver a ustedes

Pero el tono de broma entre ella y los reporteros cambió, cuando le preguntaron su opinión acerca de los famosos que han sido señalados por fraude fiscal. Recuérdese que Paquita también se vio envuelta en un conflicto similar, hace algunos años.

De eso yo no sé nada, no sé nada, ellos sabrán lo que hacen

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Por último, Paquita la del Barrio aprovechó las cámaras para mandarle un mensaje a Don Vicente Fernández.