Paracaidista muere tras lanzarse de un edificio; su paracaídas no abrió

En un escalofriante suceso en la ciudad de Pattaya, Tailandia, la emoción de un salto base desde el piso 29 de un edificio se convirtió en una tragedia mortal.

Un experimentado paracaidista británico de 33 años de nombre Nathy Odinson perdió la vida después de que su paracaídas no se abriera, dejando registrado el impactante momento en un video que circula en las redes sociales.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El incidente tuvo lugar el pasado sábado 27 de enero de 2024 por la noche, cuando residentes del edificio alertaron a las autoridades tras presenciar la impactante escena. Las imágenes captadas por un testigo muestran el estremecedor instante en el que el hombre se lanza al vacío, con su paracaídas sin abrir, sellando trágicamente su destino.

De acuerdo con las primeras investigaciones sugieren que el paracaidista, subió hasta el último piso del edificio para registrar su salto. Lo que no anticipaba era que su arriesgada hazaña se convertiría en su última actuación, quedando grabada en un video que ahora circula ampliamente en las plataformas digitales.

"Tres, dos, uno.. Nos vemos!" Muere experimentado saltador base y paracaidista británico, tras lanzarse desde un piso 29 en Tailandia. No sé desplegó su paracaídas 😟😮 pic.twitter.com/qlUsoQ4R6H — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) January 30, 2024

El hecho plantea interrogantes sobre la seguridad en este tipo de actividades extremas, ya que, a pesar de ser un paracaidista experimentado, el británico se vio envuelto en una tragedia que ha dejado atónitos a quienes presenciaron el fatídico evento.

¿Cuáles son las razone más comunes por las cuales un paracaídas no abre?

Es importante mencionar que las razones más comunes por las que un paracaídas no se abre pueden incluir los errores humanos, es decir, fallos en el empaquetado del paracaídas, no tirar de la manija de apertura en el momento correcto o no seguir correctamente los procedimientos de emergencia si el paracaídas principal no se abre.

También, aunque es raro debido a los altos estándares de fabricación y mantenimiento, los defectos en el equipo pueden ocurrir. Por último, factores como fuertes vientos o mal tiempo pueden afectar la capacidad de un paracaídas para abrirse correctamente.