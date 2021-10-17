Se reencuentran en Facebook después de 33 años y se comprometen.

El verdadero amor existe. La prueba de esto es el caso de unos exnovios que se reencontraron por Facebook 33 años después, por lo que decidieron comprometerse a los 60 dándose otra oportunidad.

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Ximena Gray y Carlos Daniel Pérez son la pareja de exnovios que, pese a haberse separado tras salir en su adolescencia, se volvieron a unir años después.

Los exnovios, residentes de países distintos, se reencontraron gracias a que la hermana de Carlos se hizo amiga de un chileno que por casualidad conocía a Ximena.

Al volver a entrar en contacto, los exnovios ya no pudieron dejarse, pues ahora tenían la suficiente madurez para llevar su relación a otro nivel, al grado de comprometerse.

Su sorprendente historia de amor

Los exnovios que se reencontraron por Facebook y ahora se van a casar, se conocieron en 1977.

Tras las vacaciones Carlos volvía a la Argentina y yo me quedaba en Chile. No nos veíamos en todo el año, pero manteníamos el noviazgo por carta

Tras ese verano, los exnovios continuaron escribiéndose todo el año hasta que llegó el momento de volver a verse. De allí, fueron seis años de noviazgo a larga distancia.

Con el tiempo, Ximena reflexionó sobre su relación y supo que lo mejor sería terminar.

Ya como exnovios, cada uno continuó con su camino y ella tuvo hijos, mientras que él sólo se casó. Pero el tiempo y Facebook se encargaron de reencontrarlos.

Me tuve que sentar porque no lo podía creer. Habían pasado 33 años desde la última vez que nos vimos

Fue en 2016 cuando se volvieron a ver, ya separados de sus antiguas parejas. Ahora, los exnovios son novios otra vez; ella es terapeuta Gestalt y él enólogo y empresario.

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Un año después, Ximena se mudó a Argentina para estar con Carlos.