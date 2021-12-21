FOTOS | Estas son las parejas más famosas y más importantes del 2021.

Este año sucedieron muchas cosas. Pero el amor fue una de ellas y por eso te contaremos más de las 3 parejas que se volvieron las más importantes del año.

Mira todas las fotos aquí.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

Una de las parejas más famosas de la televisión es la de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera. Ambos artistas tienen una gran voz y una manera muy especial de conducir los programas de televisión en los que están.

Ellos han estado juntos desde hace mucho tiempo y han mantenido a la prensa fuera de su vida privada. Pero fue en este año que pudimos ver un poco más de ellos juntos en redes sociales y con algunas declaraciones hechas. ¿Cynthia podría convertirse en madre el próximo año? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sabemos es que todos estarán muy atento a lo que suceda entre ambos cantantes.

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Pete Davidson y Kim Kardashian

Kim Kardashian y Pete Davidson son la pareja más reciente de los tabloides internacionales. Ella se ha convertido en un ícono de la moda y de los negocios. Él, por otro lado, ha encontrado la manera de abrirse paso entre los comediantes más importantes de Estados Unidos. Su relación comenzó en medio de muchos rumores, pero fueron ellos mismos los que confirmaron su noviazgo al dejarse ver en público con diversas muestras de afecto, también colocándose como una de las parejas favoritas del público.

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Belinda y Christian Nodal

“Nodeli”, como también se le llama a la joven pareja, ha tenido todos los reflectores durante toda su relación. A pesar de que no comenzaron su noviazgo durante el 2021, este año ha sido muy importante para ellos. Hemos podido ver la manera en la que su relación ha crecido; anillo de compromiso, relaciones familiares y logros en conjunto. No sabemos qué depara el próximo año para ellos, pero estamos a la espera de la gran boda.