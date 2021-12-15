FOTOS | ¿Anette se casa y Tabata se convierte en mamá en 2022?

Estamos llegando al final de un gran año en la televisión y Venga La Alegría quiso celebrar las fechas navideñas en una gran fiesta.

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Muchos de nuestros invitados llegaron con una gran actitud y todas las ganas de celebrar en estas fechas tan especiales. Martín Farfán pudo platicar con algunos de nuestros conductores y pudo saber las razones por las que se sienten agradecidos por todo lo que les ha sucedido durante este año y qué es lo que desean para el próximo año que está muy cerca de comenzar.

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Cynthia Rodríguez aseguró sentirse muy agradecida por todo lo que sucedió con ella, su carrera y su vida personal durante este año. Además, aseguró, al lado de Kristal Silva y Roger González, que ellos son el trío que siempre tiene una gran actitud y siempre están listos para la fiesta.

Ricardo Casares fue otro de los que pudo hablar con Martín Farfán. Para él 2021 fue un gran año. Ricardo pudo estar presentes en algunos de los momentos más importantes del espectáculo y está seguro de que lo que viene para él es un proyecto muy grande. ¿Cuál será el proyecto del que estaba hablando Ricardo?

Anette Cuburu fue otra persona que tuvo su momento frente al micrófono. Ella aseguró que quiere todo para el próximo año. ¿Pareja? ¿Quiere casarse? Ella aseguró que es algo que sí le interesa, pero su familia y su carrera son la mayor prioridad para ella en este momento.

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Sergio Sepúlveda habló de lo que significa la familia y lo que singifica la familia de Venga La Alegría para él. Al ser uno de los rostros más importantes dle programa, agradeció a todos por su trabajo y a los seguidores por mantenerse al pendiente del programa por mucho tiempo.

Tabata Jalil tuvo un momento de revelaciones al lado de Martín. ¿Tabata está esperando un hijo? Bromearon con eso por un momento, pero no es más que un deseo de Tabata. Lo que sí pudo asegurar es que se siente sumamente agradecida por todo lo que ha sucedido en su carrera durante este año.