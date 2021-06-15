Así fue el gran debut como conductor del querido Pascal Nadaud. El exatleta de Exatlón hizo su primera aparición como presentador al lado de la bellísima Penélope Menchaca en La Pareja Ideal.

Ataviado en jeans y camiseta rosada, el jugador de Rugby parecía sentirse como pez en el agua, pues con un dominio pleno del escenario, dio paso a varios juegos acompañado también de la influencer Gaby Ramírez.

En uno de su turnos, el exparticipante de Exatlón comenzó con un juego en el que había que aventar los platos para que cayeran a una cesta. Recordó cómo en distintas ocasiones las mujeres "están hartas" de sus parejas y quisieran verdaderamente lanzarles los platos, en tono de broma.

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El programa pondrá a prueba el amor

El programa pondrá a prueba el amor verdadero, pues son cinco parejas las que deberán enfrentar duras pruebas para ver si son tan leales y fieles como dicen, y así podrán cumplir su sueño de llegar al altar.

Entre los premios que los novios pueden ganar, está la boda de sus sueños, una luna de miel o una casa amueblada para que puedan disfrutar su amor en plenitud.

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