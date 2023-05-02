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FOTOS | Pati Chapoy confesó qué famosos le han dado las peores entrevistas.

Recientemente, Pati Chapoy, Daniel Bisogno y Pedrito Sola, estuvieron como invitados en “Pinky Promise” y revelaron cosas nunca antes dichas. Te contamos.

Por: Ana Patricia Pérez

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