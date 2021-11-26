Pati Chapoy y Pedro Sola son parte de la campaña de la serie Gossip Girl.

Nuestros queridos Pati Chapoy y Pedro Sola tenían un secreto muy bien guardado, se trata de su debut en la televisión internacional, a través de la campaña de lanzamiento de la serie Gossip Girl, temporada 1 Parte 2.

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¿Quieren ver cómo les fue? Para empezar y aunque están acostumbrados a las cámaras y los reflectores, ambos debieron seguir al pie de la letra las indicaciones del equipo de producción y enseñar sus parlamentos.

En un intermedio de la grabación, quisimos saber cómo se sentían y si después de más de 25 años frente a las cámaras, sintieron nervios.

Es una cosa que me tiene muy emocionado, porque de pronto estar promocionando una serie de una compañía tan importante, pues para mí es muy bonito. Además, hacerlo con Pati, es lo máximo para mí

Sobre los detalles de la grabación y cada una de las tomas, Pedro Sola nos comparte lo siguiente.

Toma 37, 37.1, 48.2, ¿Qué quieres que te diga?, pero bueno, nosotros tratamos de hacer lo mejor que podamos, pero la primera actriz Pati Chapoy, la hubieras visto, no bueno…

No es cierto, no es cierto. Yo me puse muchísimo más nerviosa que Pedro Sola, Pedro, quiero decirte que es un pez en la pecera, él feliz de la vida, hizo exactamente lo que le pidieron y puso mucho más

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