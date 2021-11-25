Enrique Guzmán se solidariza con Yahir tras recaída de su hijo.

Solo quien ha vivido el dolor de tener un hijo atrapado en el infierno de las drogas puede empatizar con otro que pasa por lo mismo. Tal es el caso de Enrique Guzmán, quien se solidariza con Yahir, pues en su momento él ha padecido las adicciones de su hija Alejandra Guzmán como ahora el sonorense lo hace con su hijo Tristán.

Lo vi ahora, pobrecito, no sabe qué hacer y está su otro pequeñito también involucrado. Sé que debe ser muy difícil enfrentar ese tipo de cosas

Pobrecito, tendría que echarle muchas ganas o saber darle la espalda a muchas cosas, aunque sean parientes. Lo hemos pasado todos

El papá de Alejandra Guzmán se solidariza con Yahir y le manda emotivo mensaje.

Que le eche muchas ganas, que ponga por delante su vergüenza y su miedo, no tiene más remedio. Espero que el muchacho también recapacite y vea las cosas de otra manera. Ser joven es una enfermedad que se quita con el tiempo y su niño está muy joven. No hay nada que pueda hacer más que aguantarse

Te puede interesar: Yahir no asimila que su hijo recayó en las drogas y debutará como actor porno.

Enrique Guzmán agradece el apoyo de su público tras polémica con Frida Sofía

Nuestras cámaras de Ventaneando acompañaron al cantante durante los ensayos del concierto que ofrecerá el próximo 4 de diciembre en el salón La Maraca de la Ciudad de México.

Lo que deseamos es volver a cantar, sentir la emoción y el aplauso del público

Y es que Enrique agradece a su público el apoyo que le han brindado en este año, que ha sido tan difícil para él debido al conflicto que vivió con su nieta Frida Sofía.

Me da mucho gusto saber que hay un respaldo total de la gente

Pero no fue el único sin sabor que le trajo este 2021, pues la salud de su esposa Rosalba se vio comprometida varias veces.

Me preocupa mucho porque es mi compañera, ¿me voy a quedar solo? Le reclamo mucho y le digo ‘échale ganas porque no me puedes dejar solo’. Rosalba es una cosa extraordinaria; hace 45 años que nos amamos ella y yo

También te puede interesar: Issabela Camil reveló que las críticas han afectado a Sergio Mayer.

