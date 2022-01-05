¿Pato Araujo regresará a Exatlón: ALL STAR? Él lo revela.

Pato Araujo se comunicó a nuestro foro de Venga la Alegría para hablar sobre su posible participación en Exatlón: ALL STAR a finales de este mes.

El futbolista confesó que recordó a su esposa Zudikey Rodríguez cuando se enteró del inicio de la sexta temporada de nuestro reality show.

Lo primero que pensé fue en estar de nuevo con mi Zudy… se va a poner bueno y va a estar muy padre

Yo estoy en Valle de Bravo extrañándola. Las fechas decembrinas las pasé triste porque no la tenía a mi lado, pero de repente me llega la invitación… me preocupa que me inviten y que Zudy no pueda estar invitada

Pato Araujo expresa que continúa arreglando algunos pendientes en México, pero no descarta regresar a las tierras y playas de Exatlón la próxima temporada.

En otros temas, el colimense también expresó que Zudikey Rodríguez tiene grandes posibilidades de llegar a la Gran Final de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Tiene muchas posibilidades de hacerlo porque ha hecho un gran trabajo. Todos los que estamos acá afuera queremos que Zudy llegue a la final y salde esa deuda pendiente que tiene en Exatlón

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Pato Araujo confiesa sus planes de tener bebés con Zudikey Rodríguez

Pato Araujo también confesó a Venga la Alegría que tiene planes de agrandar su familia junto a Zudikey Rodríguez.

Es una meta en la vida que tenemos, ya estábamos a un paso de la planificación, pero nos tocó estar en esta etapa de Exatlón

Zudy también ha expresado sus deseos por convertirse en mamá, pues en Exatlón Guardianes vs Conquistadores mantuvo una íntima plática con Nataly sobre la maternidad.

Recordemos que Pato y Zudy se conocieron en las playas de Exatlón, donde tiempo después sellaron su amor con una dulce boda que fue transmitida en nuestras cámaras de Azteca UNO.

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