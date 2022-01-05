Exatlón: Surge romance entre Tanya y Ramiro de Conquistadores.

Los participantes de Conquistadores están muy entusiasmados por el romance que está surgiendo entre Tanya y Ramiro del equipo azul en Exatlón México.

Según el adelanto del emocionante capítulo que nos espera este miércoles, algunos atletas azules conversarán sobre el amor que está surgiendo entre sus compañeros. Por su parte, Macky González opina que le encantan las parejas que se han dado en el reality show más demandante.

"Es un afecto diferente el que tienen Tanya y Ramiro ya, y que nos encanta", comentó otra atleta de Conquistadores en torno al romance en puerta, pues se están despertando nuevas emociones entre los atletas.

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Tanya y Ramiro comienzan a enamorarse en Exatlón

Tanya y Ramiro comienzan a enamorarse en Exatlón México, pues ya empiezan a externar sin pena lo que sienten el uno por el otro en el reality show más demandante.

"Encuentras una persona que te hace sentir de forma diferente que no viste venir, que te agarra en curva y pues ahorita ya nadamás me estoy dejando llevar", dijo Ramiro en el avance de Exatlón de este día.

Por su parte, en otra parte del avance, Tanya le cuenta a sus compañeras con emoción y picardia, que Ramiro ya le había expresado su amor.

Además del romance en puerta y la llegada del amor a Exatlón, en el capítulo de esta noche sigue una dura batalla, pues reality show llega al último mes de competencia en las playas y tierras más demanantes.

Las mujeres competirán por la medalla convencional en la semana 21, además pelearán por algo muy distinto en la Batalla Colosal que no se había visto antes. Sin duda, se trata de un premio muy tentador por el que los deportistas de alto rendimiento se esforzarán al máximo.

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