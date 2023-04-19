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FOTOS | ¡Ya nació el bebé de Zudikey y Pato! Te compartimos las fotografías.

Después de 9 largos meses de espera, ¡por fin conocemos al primer bebé exatlónico, el bebé de nuestra querida Zudikey y Patricio Araujo! Checa las fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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