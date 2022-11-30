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FOTOS | ¿El bebé de Zudikey y Pato será niño o niña? ¡Ya hay nombre!

Zudikey Rodríguez y Patricio Araujo de Exatlón México, están esperando su primer bebé juntos. ¡Y al parecer ya hay nombre! Te contamos.

Por: TV Azteca

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