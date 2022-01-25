FOTOS | Paty Cantú está lista para brillar como coach de La Voz Kids.

El concurso de canto más seguido por las familias mexicanas “La Voz Kids” está a nada de arrancar, es por ello que entre bombos y platillos TV Azteca ha anunciado que Paty Cantú será parte de esta mágica e inocente aventura; la popular cantante será coach de la nueva temporada del reality show, lo que tiene a los seguidores del programa más que empcionados.

La intérprete de ‘Por besarte’, quien cuenta con casi 20 años de trayectoria, ha sido una de las elegidas para ser juez de este gran concurso musical donde sacará a relucir su lado más infatil para poder compaginar con los integrantes de su equipo.

Gracias a su brillante carrera como cantautora y productora, además de forma parte del Consejo Directivo de los Latin Grammy’s, que Paty Cantú se convierte en una voz autorizada para descubrir el talento de los pequeños participantes.

Paty Cantú, quien también formará parte del 2000’s Pop Tour ha realizado colaboraciones con artistas de talla internacional como Juan Gabriel, Alejandro Sanz, David Bisbal y Andrea Bocelli.

Asimismo, la hija de Luis Armando Cantú y Mercedes Velasco ha escrito canciones para María José, Danna Paola, Alejandra Guzmán, Emmanuel y Ana Torroja.

No te pierdas La Vox Kids próximamente por Azteca UNO.

