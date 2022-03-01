Colate tacha de “negligente” y “ausente” a su ex Paulina Rubio.

Nicolás Vallejo Nágera, mejor conocido como Colate, está de pleito con Paulina Rubio por enésima vez.

Aunque ahora el tema parece ser más serio, pues no se trata de un conflicto derivado de la convivencia con el niño, sino que el español está solicitando a la corte familiar de Miami que ordene a Paulina Rubio la entrega inmediata del menor.

Colate está preocupado por dos cosas que expone en su reclamo: que el niño se contagió de COVID-19 y que Paulina fue negligente en su cuidado, además que La Chica Dorada fomenta el ausentismo del niño en la escuela.

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Ventaneando tuvo acceso a la demanda de Colate a Paulina

En la demanda a la que Ventaneando tuvo acceso y que fue presentada el pasado 18 de febrero, Colate explica que está alarmado por una carta de la directora de la escuela.

En la carta, la directora le reclama a Paulina Rubio su alarmante desprecio por la seguridad del menor y el ausentismo escolar del mismo.

Pero, ¿a qué se refiere la directora del colegio cuando habla de la seguridad del niño? Colate da cuenta a las autoridades de que el pasado 31 de enero, Nico lo llamó para decirle que se había contagiado de COVID-19.

La demanda sostiene que Paulina utilizó el contagio del menor para mantenerlo alejado de la escuela y que mientras estaba contagiado, ella se fue de viaje sin avisar a nadie.

Según Colate, fue hasta que regresó de ese viaje, cuando Paulina Rubio preguntó por los resultados de las pruebas de Nico y se le informó que seguía dando positivo a COVID-19.

Colate señala que Paulina no quería hacerse cargo del niño mientras estuviera contagiado.

El reclamo de Colate no termina ahí, pues afirma que luego de que el niño pasó casi 15 días en su casa debido al COVID-19, Paulina se negó a dejarlo ir con él.

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