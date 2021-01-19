Te mostramos el sorprendente cambio del elenco de Ventaneando en vísperas de su aniversario número 25.

Ventaneando está de manteles largos, pues el próximo viernes 22 de enero, celebra su aniversario número 25 en compañía de toda la audiencia mexicana.

Prepárate para vivir una maravillosa celebración con nuestros conductores Pati Chapoy, Pedro Sola y Daniel Bisogno, quienes te han llevado lo mejor del espectáculo en los últimos años.

Linet Puente, Mónica Castañeda, Rosario Murrieta y Ricky Manjarrez también se unen a esta fiesta que incorpora talento, diversión y la mejor información respecto al mundo de la farándula.

Y es que, nuestros queridos presentadores, han envejecido como los buenos vinos, pues así lo comprueban recientes fotos de su juventud.

Así lucían los conductores más talentosos de la pantalla chica

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Pati Chapoy, líder y conductora de Ventaneando, inició este programa desde 1996, abriéndose paso como una de las mejores periodistas en el ámbito del espectáculo.

La talentosa coahuilense cambió para siempre la forma de contar historias relacionadas al ámbito del entretenimiento y las celebridades.

Día tras día, Pati inunda el foro de nuestro programa con su inteligencia, elegancia y gran conocimiento sobre tus artistas favoritos.

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Por su parte, Pedro Sola también ha sufrido un radical cambio desde sus primeras apariciones en Ventaneando. El también economista se ha dejado ver como el presentador más divertido, ocurrente y tierno de la pantalla chica.

Los años le han sentado muy bien a Pedrito, pues ahora es toda una estrella de Instagram, donde cuenta con 268 mil seguidores amantes de sus insólitas fotografías.

Por si fuera poco, Daniel Bisogno no se quedó atrás, pues desde su primera aparición en Ventaneando, aprendió a ganarse a la audiencia con sus comentarios claros y directos.

Nuestro conductor, de 47 años, también se dio a conocer por su extrovertida personalidad sin miedo a las críticas.

Nuestro querido Daniel es una pieza fundamental entre los integrantes que conforman el programa de espectáculos número uno de la televisión.

Linet Puente, Mónica Castañeda, Rosario Murrieta y Ricky Manjarrez también han estado presentes en las tardes de los televidentes. Y es que, nuestros queridos periodistas, tienen la información más fresca, nueva y relevante del mundo del espectáculo.

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