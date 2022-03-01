Jacky Bracamontes manda mensaje tras pelear por el amor de William Levy.

Hace unos días, Elizabeth Gutiérrez sorprendió a todo el mundo al romper el silencio después de muchos años y reaccionar a la versión de que se embarazó por segunda vez para retener a William Levy, tal como Jacqueline Bracamontes lo contó en un libro de corte biográfico que publicó, admitiendo su romance con el cubano.

Por supuesto, Elizabeth Gutiérrez negó el hecho pero, ¿qué dice Jacqueline Bracamontes de su desmentido?

Abordada en el aeropuerto de la Ciudad de México rumbo a Miami, esta fue su respuesta.

Ya no puedo hablar… no voy a hablar más. Los quiero, les mando besos, llego tarde a mi vuelo… que viva la paz y el amor, yo ya hablé. Bendiciones a todo el mundo

No, no voy a hablar con nadie… ¿por qué? Los amo… no tengo nada que declarar, eso fue hace mucho tiempo. Bendiciones a todos, los amo

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Jacqueline Bracamontes evade preguntas sobre William Levy

Jacqueline Bracamontes también confesó que está enfocada en sus hijas, razón por la que caminó a paso apresurado en el aeropuerto.

Mis hijas son lo máximo. Estoy corriendo por eso tempranito, para estar cerquita de ellas. Ellas son lo más importante en mi vida. Paz, amor y bendiciones al mundo entero…

Por cierto, quien se sumó a estas polémicas declaraciones, fue La Mujer Escándalo, Niurka Marcos, y así resumió la relación que William mantuvo con su mujer.

Para William eso no es difícil… Elizabeth le ha aguantado tantos cuernos. Es normal, lo sabe todo el mundo, está a la vista

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