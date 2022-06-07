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FOTOS | ¿Por qué Pedrito Sola y el "Escorpión Dorado" no se llevan bien?

Alex Montiel confesó cómo inició la “enemistad” entre Pedro Sola y su personaje, el “Escorpión Dorado”. ¡Te contamos!

Por: TV Azteca

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