Esta es la desgarradora teoría sobre la cuarta temporada de Stranger Things.

Stranger Things, una de las series más exitosas de todos los tiempos, está cerca de estrenar su cuarta temporada a través de la plataforma Netflix.

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La nueva entrega espera sorprender nuevamente a los espectadores; por eso se ha revelado que estos nuevos episodios de la serie de Netflix se enfocarán en diferentes tramas, las cuales estarán llenas de acción y drama; incluso hace poco varios seguidores de esta serie dieron a conocer una teoría un tanto desgarradora.

¿Cuál es la teoría?

En el tráiler más reciente que lanzó la plataforma de streaming, los fans notaron algo extraño sobre Mike.

Desde el ángulo que enfoca la cámara mientras el personaje lee la carta de Eleven, se puede observar que se oculta gran parte de la habitación detrás de él. De acuerdo con los seguidores de la ficción, se debe porque posiblemente haya otro interés amoroso fuera de escena.

Recordemos que la cuarta temporada tendrá un salto de seis meses, el cual ayudará a justificar el abrupto crecimiento de sus personajes y al parecer, también haya provocado que Mike se enamorará de otra persona.

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Cabe recordar que esta no sería la primera vez que Mike y Eleven se enfrentan a problemas amorosos en Stranger Things, pues en la tercera entrega el personaje de Millie Bobby Brown decidió separarse de su novio y vivió algunos episodios como una adolescente soltera. Sin embargo, los jóvenes lograron arreglar sus diferencias y se mostraron otra vez juntos, ayudándose en cada aventura.

