Penélope Menchaca, de Enamorándonos a La Pareja Ideal.

Penélope Menchaca está dispuesta a demostrarnos que el amor sí existe; será la encargada de conducir La Pareja Ideal, en donde 5 parejas pondrán a prueba su amor para llevarse la boda de sus sueños.

Penélope Menchaca estaba a cargo de la conducción del exitoso programa de relaciones Enamorándonos y ahora en su lugar nos trae La Pareja Ideal, que viene a ocupar ese espacio que Enamorándonos dejó.

Si alguien es experta en cuestiones del corazón y en detectar cuando el amor está en el aire, esa es Penélope Menchaca y así como lo hizo en Enamorándonos, ahora con La Pareja Ideal también te hará suspirar, divertirte, comprobar si esas mariposas que sientes son amor y hasta descubrir si estás con tu media naranja.

Penélope Menchaca

Penélope comenzó su carrera como conductora, pero también se desarrolló como cantante durante 10 años y perteneció al grupo musical “Las Nenas”.

Sin embargo, retomó la conducción y en 2003 llegó a su vida el programa “12 Corazones”, el cual condujo durante 14 años.

Luego de varios proyectos como conductora llegó a TV Azteca para integrarse al elenco de “Venga La Alegría” y en el 2020 tomó la batuta de Enamorándonos.

Pero Penélope no viene sola, estará acompañada de dos jóvenes conductores: Gaby Ramírez y Pascal Nadaud.

Gaby Ramírez

Gaby Ramírez es originaria de Monterrey, Nuevo León; es una bella conductora que además tiene su propio canal de Youtube, el cual cuenta con más de medio millón de suscriptores.

Pascal Nadaud

Cómo olvidar la participación de Pascal Nadaud en Exatlón México, quien formó parte del equipo azul; un atleta que ha conquistado millones de corazones con su talento, sencillez y buen humor.

Penélope Menchaca, Gaby Ramírez y Pascal Nadaud, conforman el equipo perfecto para sorprenderte cadatarde en La Pareja Ideal, el amor a prueba. No dejes de ver este Gran Estreno a partir del lunes 14 de junio a las 6:00 p.m. por Azteca UNO.