Pensión IMSS 2023: ¿Cuánto dinero puedo retirar de mi Afore?

¿Es difícil tener salud financiera o manejar conocimientos suficientes sobre esta rama? La información que hay es absoluta, y a veces predomina la infoxicación (es decir, la tendencia a comunicar hechos de manera nociva). Ahora bien, desde este aspecto vale la pena hablar de temas importantes, entre ellos cuánto dinero puedes retirar de tu Afore.

Empecemos diciendo que, este es un beneficio reglamentado por ley y que permite actuar ante 2 circunstancias en particular: por desempleo (cada 5 años) como matrimonio (que puede realizarse solo una vez). Ahora bien, en este punto es necesario conocer sobre los montos que te permiten extraer, así que vamos al caso.

Lorena es expareja de Roberto. Asegura que él no ve por sus hijos.

Te puede interesar: ¿Quieres una buena pensión? Esto debes aportar de forma voluntaria.

¿Cuánto dinero se puede retirar de la Afore?

La respuesta es sencilla y precisa, pues se da un monto monetario que equivale a 30 UMA´s vigentes en solo una exhibición. Dicho esto, es necesario aclarar que no cualquiera puede acceder a esta posibilidad y que requieres obligatoriamente de ciertos elementos.

En el caso de que hayas perdido tu trabajo, tienes que cumplir con estas premisas: presentar una identificación oficial, tener como mínimo 46 días en situación de desempleo de manera oficial, tener un expediente de identificación, 2 años cotizando en el IMSS, 3 años con cuenta de ahorro para el retiro abierta, CLABE junto con la Clave Única de Servicios.

También te puede interesar: ¿Cuáles son las gasolineras que venden más barato en la CDMX?

Y por otro lado, en caso que quieras acceder al monto monetario a partir del matrimonio, entonces tienes que mostrar: identificación oficial, acta de matrimonio, ser un trabajador activo asegurado, 150 semanas cotizadas en el IMSS como mínimo, Expediente de Identificación, tener un Estado de cuenta bancario a tu nombre y finalmente, contar con la pre-solicitud de disposición de recursos por Retiro Parcial por Matrimonio.