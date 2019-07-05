José Ramón Castillo | MasterChef - La Revancha
Creador de QUE BO! Chocolatería Mexicana Evolutiva desde 2004.
Reconocido por la guía internacional Le Guide de Croquetas de Chocolat como uno de los mejores chocolateros y chocolaterías del mundo desde el 2012 y hasta la fecha.
Ganador de la medalla de oro, plata y bronce en los International Chocolate Awards del 2018. Fue nombrado por la SAGARPA como el máximo exponente del cacao mexicano.
Merecedor del título "maestro chocolatero de las Américas" otorgado por la Universidad Cergy Pontoise en París.
Su libro KAKAW en colaboración con Grupo México fue ganador como mejor libro de chocolatería, mejor libro de investigación, mejor libro para una asociación civil en los Gourmand World Cook Book Awards y premio especial como libro patrimonio de la humanidad por la UNESCO.