VIDEO: Rescate de un perrito ¡Estuvo a punto de caer de un sexto piso!
En este caso la víctima fue un pobre perrito atemorizado. Se encontraba solo en la orilla del balcón de un edificio. Bomberos y vecinos intentaron rescatarlo.
Un perrito bastante asustado se encontraba en la orilla del balcón en un sexto piso, mientras que varios vecinos trataron de buscar la forma de auxiliarlo poniendo una manta desde abajo por si el perro se caía.
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A la brevedad llegaron los bomberos los cuales no pudieron entrar por el edificio y tuvieron que subir a lo alto del edificio para después descender por la pared, hasta que uno de ellos llegó al balcón donde estaba el perrito, se acercó lentamente para no asustarlo y lo abrazo alejándolo de la orilla.
Perrito en balcón de Sabaneta en peligro de caer. Bomberos en el edificio pero no logran entrar. Ingresan por la parte de encima del edificio y rescatado el perro 🐕 @CBVSabaneta pic.twitter.com/0VLHYTiHPA— Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) February 5, 2023