Perrito se come su aguinaldo y su reacción le da la vuelta al mundo.

Una usuaria de TikTok se quedó sin aguinaldo después de que su perrito se comió un paquete con billetes de 500 pesos mexicanos, momento que alcanzó millones de visitas en la aplicación china.

En el video se puede ver cómo un perrito negro destroza un fajo completo de billetes al ritmo del gracioso audio viral “¡Mis ahorros, mi dinero!”.

El filme fue publicado por la usuaria Feery, quien ganó más de 14 mil seguidores tras la inusual travesura del perrito.

Después de que se viralizó el video en otras redes sociales y en medios de comunicación, Feery utilizó el audio de Mike Wazowski para celebrar.

“No puede ser… ¡salí en televisión!”, se escucha en otro video donde aparece el cachorrito.

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Decenas de personas reaccionan al perrito come aguinaldos

El filme de TikTok cuenta con más de 3 millones de reproducciones en aumento, además de múltiples comentarios por los usuarios de las redes sociales.

Por si fuera poco, algunas personas le dieron tips a la joven para recuperar su dinero perdido.

“Puedes unirlos y llevarlos al banco”, “Ponlos a trabajar”, “Los perritos son muy inocentes”, y “Tener mascotas es muy difícil”, escribieron los internautas.

En otra de las publicaciones de Feery se puede ver al canino corriendo por el parque, dejando ver que no hubo ningún castigo.

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