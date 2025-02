¿Se burló de su hija? Esta fue la petición que Pepe Aguilar le hizo a Ángela en pleno concierto

Los meses corren y, la realidad, es que Ángela Aguilar no deja de ser el centro de atención gracias a las constantes polémicas que ha protagonizado desde su matrimonio con Christian Nodal, esto luego de que el cantante terminara su relación amorosa con la argentina Cazzu. Ahora, la nueva tendencia deriva directamente de lo dicho por su padre, Pepe Aguilar.

Vale mencionar que Christian Nodal y Ángela Aguilar se unieron en matrimonio a mediados del año pasado luego de que el cantante de regional dejara a su antigua novia Cazzu, con quien contrajo una hija llamada Inti. Y si bien se sabe que la relación entre él y Pepe Aguilar es buena, también se habría confirmado que el patriarca tiene muy vigilado a su yerno.

Que momento más bello: Padre e Hija. Pepe y Ángela Aguilar✨✨♥️ pic.twitter.com/iBrKtVWBg1 — fridaazteca (@fridaaztec54450) February 16, 2025

¿Pepe Aguilar se burló de su hija Ángela en pleno concierto?

Recientemente Pepe Aguilar se presentó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en un concierto en el que invitó a Ángela para interpretar algunas canciones juntos. La polémica llegó cuando, en pleno show, el patriarca le pidió cantar a su hija “Cielo Rojo”, un tema que fue popularizado por su abuela Flor Silvestre y que ha caracterizado a la dinastía Aguilar.

No obstante, previo al inicio Pepe Aguilar causó polémica al pedirle que cantara bien, lo cual generó la burla de los asistentes que se dieron cita al lugar recordando los constantes problemas que ha tenido no solo en el ambiente público, sino con las relaciones que ha fraguado en los últimos meses: “Por favor, no te desafines, si eres tan amable”.

Ángela Aguilar cambia de look en concierto de Pepe Aguilarhttps://t.co/cokLUWo1zJ pic.twitter.com/GhyOyjHUZ1 — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) February 17, 2025

¿Cómo tomó la situación Ángela Aguilar?

Si bien este hecho pudo haber terminado en un nuevo conflicto entre los integrantes de la dinastía Aguilar, vale aclarar que Ángela tomó la broma con mucho sentido del humor, por lo que solo comenzó a reírse de las palabras de su padre. Eso sí, quien no ha tenido el mismo apoyo es el propio Pepe, quien por este hecho ha recibido críticas en las redes sociales.