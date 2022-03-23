Pimpinela celebra 40 años de carrera con gira de conciertos.

Este martes tuvimos en el foro de Ventaneando a Pimpinela, quienes recordaron un poco de su increíble trayectoria y de su celebración por 40 años de carrera.

Todo el mundo nos decía que para considerarse artistas hay que triunfar en México, entonces, ya en el 83 creo que venimos por primera vez. Nos fue bien, gracias a Dios, el pueblo mexicano es muy fiel con nosotros, la familia para estar 40 años debe de pasar de generación en generación, fueron nuestros mejores difusores de música, así que, muy agradecidos

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Los cantantes recordaron el motivo por el que iniciaron una carrera en el mundo artístico.

Tiene que ver con la crianza, primero que era un sueño de mamá, ella de alguna manera descubrió nuestra vocación; ella quería ser actriz, salía del colegio y se ponía a estudiar teatro y a mí me gustaban grupos musicales, yo quería ser como The Beatles, no me salió, pero componía y un día le dijimos a mami ‘si encontramos algo que nos divierta juntos, te vamos a avisar, pero no me persigan más diciendo que cante con mi hermana’

Es la mezcla de las dos vocaciones, la música de composición de Joaquín, que compone todas las canciones y por mi parte, el tema de la actuación, estudié teatro desde muy pequeña, pensando que sería actriz, no cantante, pero bueno, cuando compuso un día empezamos a teatralizar en medio de juego y ahí quedó el estilo, esta mezcla

Pimpinela reveló que a lo largo de su carrera no han tenido que hacer sacrificios, pues son afortunados de vivir haciendo lo que les gusta.

No diría sacrificios, porque hemos tenido el enorme privilegio de vivir de lo que amamos que es esta profesión, pero el sacrificio es cuando uno está haciendo algo que no le gusta y lo tiene que hacer igual. Nosotros, sí hemos dejado momentos personales, de amistades, de familia o de pareja de lado, pero la vida nos ha dado este regalo hermoso que es seguir 40 años arriba de un escenario

La gran celebración por sus 40 años de carrera

Pimpinela se encuentra celebrando 40 años de trayectoria profesional con una gira de conciertos en nuestro país y el estreno de una nueva canción.

Ya hemos estado en Guadalajara, Monterrey, Hermosillo; el jueves estamos en Mérida, el sábado en el Auditorio Nacional, el 27 que es domingo allá en Puebla y, después, el 29 en Tijuana

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