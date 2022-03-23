Julio César Chávez aclara la situación que vive con sus hijos.
El excampeón mundial mexicano, Julio César Chávez, aclaró la polémica con sus hijos y el supuesto alejamiento que tuvo con su madre.
Julio César Chávez revela en exclusiva con Ventaneando que le puso un alto contundente a su hijo Omar después de que este le reclamara a él y a su esposa, Miriam, el ser los responsables de que su hermano Julio César Jr. esté en una clínica de desintoxicación.
Y es que, según Omar, Miriam bloquea la comunicación entre su hermano, él y su padre.
Sí, sí, pero estaba enojado, ya hablé con él y ya le paré el alto y estoy bien ahorita con él, gracias a Dios. No tengo ningún problema con mi hijo Omar, inclusive va a pelear aquí en la función que vamos a hacer el día 21 de mayo, aquí en la Plaza México, un homenaje a Don Nacho Beristáin
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Julio, mi hijo, como lo he dicho, está pasando por un proceso de recuperación. Afortunadamente, gracias a Dios, va bien, esperemos que sea la buena para que retome, si quiere, su carrera, pero lo más importante es su vida. Y que recupere a su familia, sus hijos que están chiquitos todavía
Omar, no. Omar, anda bien, gracias a Dios. Simplemente estaba enojado por lo de Julio, me entiendes. Y le dije: ‘Si sigues...el siguiente era él’, y ya se calmó. No tengo ningún problema con mis hijos, los hijos tú sabes, crecen y hacen su voluntad
Julio César Chávez aclara la situación con su mamá
El excampeón asegura que jamás fue su intención no contestarle el teléfono a su mamá Doña Isabel González y que todo fue un malentendido mientras viajaba en avión.
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No, no, no, no empieces. Mi mamá, gracias a Dios, es mi vida y siempre será mi mamá, he velado por ella toda la vida y voy a seguir velando por ella. Todos los días hablo con mi madre, simplemente fue un video, nada más, yo iba viajando en avión y no pude contestarle