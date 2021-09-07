Plutarco Haza revela detalles sobre su papel en Luis Miguel, La Serie.

Plutarco Haza participará en la tercera temporada de Luis Miguel.

Hace apenas unos días, se anunció el lanzamiento de la tercera y última temporada de la serie biográfica de Luis Miguel. Entre los actores que participan, figuran Plutarco Haza, quien en exclusiva con Ventaneando comparte detalles del personaje que interpretará.

“Mi personaje es el abogado de Luis Miguel, que está en una etapa, que junto con Miguel Alemán, lo ayudan a salir de un montón de problemas que tenía. Problemas de demandas y problemas económicos que tenía hace algunos años, sobre todo en Los Ángeles”, confesó el actor a este programa.

Plutarco confirma que, en esta temporada, se aborda el romance del cantante con Mariah Carrey, pero también la explicación de por qué se volvió un hombre tan huraño.

“Hay historias tan importantes como la de Mariah Carey, cosas tan importantes cómo que le pasó en esta última etapa de su carrera, por qué de repente suspendió conciertos, por qué se volvió tan huraño. Se van a develar muchas cosas que a la hora de leerlas me impresionó”, subrayó el mexicano.

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¿Qué opina Plutarco Haza sobre las críticas a Luis Miguel, La Serie?

El actor opinó sobre los reclamos, algunos de tipo legal, que ha enfrentado la serie, por incomodar o lastimar a personajes que aún están vivos y han sido retratados ahí.

Causa mucha polémica porque obviamente es un personaje que siempre mantuvo su vida privada muy secreta y de repente decidió hablar de muchas cosas

La serie es polémica porque siempre, el punto de vista y sobre todo los recuerdos, están distorsionados por los sentimientos y por lo que pasó, sentiste, viviste y sufriste. Luis Miguel cuenta lo que recuerda, entonces las personas dicen ‘no fue así’

El sonorense, de 49 años, considera que es un reto realizar series biográficas en pleno 2021.

“Es una época difícil para hacer biografías porque mucha gente no quiere que se hable de ellos, otras personas no les gusta la versión y otras simplemente quieren hacer negocio”, subrayó a Ventaneando.

“Los productores son muy cuidadosos y en ciertos personajes hacen una mezcla, pero creo es normal que haya polémica, de eso se trata. Nadie tiene la verdad absoluta. Esta es una versión de Luis Miguel y los productores”, concluyó el artista para nuestro vespertino.

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