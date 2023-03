El poderoso mensaje de Shakira en el Día Internacional de la Mujer.

Shakira se ha convertido en un verdadero ejemplo para las mujeres que han sido abandonadas y engañadas, esto a raíz de que se separó de Gerard Piqué a mediados de 2022, principalmente por sus tiraderas y alusiones al español y su actual pareja.

Analizamos el rostro y firma de Shakira y Piqué. ¡Esto descubrimos!

¿Shakira se ha convertido en referente del empoderamiento?

Una de las frases que mayor relevancia y significación ha tenido, es la de “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, misma que se ha convertido en una especie de himno para todas aquellas que se han sentido identificadas con su situación.

La barranquillera se ha convertido en una referente del empoderamiento, por ello, no dejó pasar desapercibido un día tan importante como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ya que en sus redes sociales publicó un poderoso mensaje.

¿Qué publicó Shakira en redes? Aunque Shakira se ha convertido en una referente, también es cierto que hay quienes no están de acuerdo con su forma de ver las cosas y canalizar su separación, esto le ha generado infinidad de reacciones positivas y negativas.

Pero eso no fue impedimento para que alzara la voz y se hiciera presente en redes durante el Día Internacional de la Mujer. La cantante saludó a las mujeres y lo hizo citando una frase de “TQG”, tema que lanzó en colaboración con Karol G.

“A todas mis hermanas y mujeres triple M… ¡Feliz día! #InternationalWomensDay #DíaInternacionalDeLaMujer”, escribió en alusión al fragmento de “TQG” que dice “te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más level”.

A todas mis hermanas y mujeres triple M… Feliz día!! #InternationalWomensDay #DiaInternacionalDeLaMujer — Shakira (@shakira) March 8, 2023

¿Cómo reaccionaron las redes?

El mensaje fue bien recibido por sus fans, quienes le agradecieron el gesto y resaltaron el éxito de la cantante colombiana. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar y hubo un usuario que trató de corregir a la cantante con un mensaje que decía “en el Día de la Mujer no se felicita a las mujeres, pues es un día para conmemorar, no para felicitar”.

Este hecho fue contenido por algunas fans de la colombiana, quienes aseguraron que el usuario había incurrido en “mansplaining”, término que se emplea cuando un hombre explica algún tema referente a una mujer, de forma peyorativa o aludiendo a que no tiene la capacidad de hacerlo.