Esta fue la polémica decisión de Cazzu tras su separación de Christian Nodal

Después de meses de silencio mediático, la cantante argentina Cazzu reapareció en la escena pública con una sorprendente decisión, la cual llegó tras su traumática separación del también cantante Christian Nodal , con quien tuvo a su hija Inti.

¿Cuál es la polémica decisión de Cazzu tras su traumática separación de Christian Nodal?

Según explicó Cazzu, el objetivo de su polémica decisión, la cual fue alejarse por completo de las redes sociales, era centrarse en la crianza de su hija, quien cumplirá un año el próximo mes de septiembre, y llevar a cabo una “desintoxicación digital” que le permitiera sanar y no caer en la vorágine mediática.

¿Cómo está afectando a Cazzu los efectos de la exposición mediática tras su separación con Nodal?

Además de proteger su privacidad y la de su hija, Cazzu también explicó que este distanciamiento de las redes sociales le ha permitido mejorar su bienestar emocional y su enfoque profesional. “Saqué mis redes sociales porque ahí hay un infierno prendiéndose fuego y ni siquiera quiero que me salte una chispa”, dijo, refiriéndose a la cantidad de odio que recibió y a las especulaciones que se hicieron tras su separación con Nodal.

Así mismo, reconoció que “hay un montón de gente que no importa lo que hagas, no les gustas y te odia, y mañana te ama, entonces tiene la impunidad de decirte de todo”. Sin embargo, ha logrado trabajar internamente para que esto no le afecte.

"saque mis redes sociales porque hay un infierno prendiendose fuego y ni siquiera quiero que le salte una chispa" ella tiene todo tan claro que me impresiona, que mujer cazzu pic.twitter.com/A17oUySSwH — cam🕷 (@biebsxcazzu) August 19, 2024

¿Cómo planea Cazzu continuar su carrera artística sin redes sociales?

A pesar de su distanciamiento de las redes, Cazzu no ha dejado de lado su carrera artística. En la entrevista, la cantante se animó a mostrar su talento interpretando una versión del tema “Como La Flor” de Selena Quintanilla, lo cual fue bien recibido por sus seguidores y algunos incluso aseguraron que era una indirecta para su expareja.

Sin embargo, Julieta ha dejado claro que, por el momento, prefiere no consumir contenido de ningún tipo en las redes sociales, centrándose en su prioridad: su hija y su bienestar.