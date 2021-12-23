Estos son los mejores rituales para recibir la Navidad.

Los rituales para atraer la prosperidad son una constante año con año y una manera de sentirse seguro para recibir las fiestas decembrinas, especialmente la Navidad.

Desde las abuelitas, pasando por las mamás y ahora los hijos, llevan a cabo estas costumbres pensando que es la mejor herencia que puede existir de generación en generación.

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Ritual con sal

Un día antes de Nochebuena, es decir el 23 de diciembre, se debe poner sal de grano en las esquinas de la casa.

El 24 se debe barrer por la mañana hacia afuera, colocarla en una bolsa y tirarla a la basura, pues esta traición dicta que así se acaba con las malas energías del hogar.

Ritual con velas

Deberás encender una vela grande y mantenerla prendida durante todo el 25 de diciembre.

No obstante, también puedes poner un centro de mesa con velas de color rojo, verde y dorado, acompañadas de muérdago y laurel, todo para atraer lo bueno y alejar lo malo.

Ritual con monedas

Si quieres tener abundancia económica, sigue los pasos que a continuación te presentamos.

Una tradición para tener abundancia económica, coloca siete monedas bajo el árbol de Navidad, adorna el pino con esferas y luces doradas, para reforzar se puede colgar una bolsa llena de arroz blanco y una llave.

Recuerda que estos son los rituales son los más usados en México, pero hay muchos más, todo depende de la cultura y costumbres que existan en tu entorno.

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