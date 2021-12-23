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¿Cómo preparar la mesa ideal para Navidad? Sigue estos consejos.

Presenta una mesa ideal y muy elegante para esta Navidad con estos consejos especiales si tienes pocos recursos para hacerlo.

Mesa de Navidad

Escrito por: Fabiola Hinojosa | Digital Drive

Si cuentas con pocos recursos, pero quieres sorprender a tus seres queridos con una mesa ideal y muy elegante esta Navidad, sigue estos consejos que te ayudarán a conseguir tu objetivo.

Preparar el lugar donde se cenará es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para la decoración de la casa, por ello es recomedable conocer la forma correcta de poner cada uno de sus elementos, como el mantel, los platos y el centro de mesa.

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4 elementos básicos en la mesa

Hay 4 elementos básicos en la mesa que debemos tener en cuenta al momento de preparar una mesa de Navidad: el mantel, las servilletas, el centro de mesa, la vajilla y la disposición de cubiertos y vasos.

Elige un mantel acorde con el ambiente navideño, puede tener diseños festivos si no vas a colocar demasiada decoración. Si tu casa está my decorada, puedes optar por una más sencilla y de un solo color, como el rojo, el verde o el blanco, muy asociados con la Navidad, según La República.

En cuanto a las servilletas, éstas deben hacer juego con el mantel y todo el decorado. Si no te es posible, elige el blanco o papel adornado con detalles navideños. Dóblalas en triángulo o amárralas con pequeños adornos y ponlas sobre los platos o a la izquierda.

El centro de mesa también es un elemento esencial, si la mesa no es muy grande y habrá platones, procura centros pequeños para no estorbar. Si es larga, puedes hacer una especie de camino. Lo puedes hacer de flores secas, ramas, piñas, pinos, muérdagos, lazos, bolas y velas.

Usa la vajilla que tengas en el mejor estado posible, pues es una fiesta. No temas usar platos de diseños o colores distintos, si ienes una con decoración navideña sería un plus que iría muy bien a tu mesa.

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