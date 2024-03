FOTOS | Hijo de Poncho Denigris también le entra a la hieloterapia, ¡mira las imágenes!

“No jueguen con que 250 la rebanada”; “Ya no lo mantengan”; “La postrería no es mala, solo que son pasteles sobrevalorados y los restaurantes son famosos por su mal servicio”; “Ni de pe..o gastaría 500 en dos rebanadas”; “Ni 500 ni 400 pagaría por rebanadas de pastel, los dos son súper caros”; “Que no salgan con la ma...da de que si les parece caro mejor no compren, eso es un súper abuso”, fueron algunos de los comentarios.