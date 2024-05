Vivienne, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt se quitó el apellido de su papá y mantuvo solo el apellido de su madre para la obra de teatro de la que forma parte.

Hija de Angelina Jolie y Brad Pitt se quita el apellido del actor

La pequeña de 15 años, Vivienne forma parte de la obra de teatro ‘The Outsiders’, pues trabajó con su madre Angelina Jolie como su asistente. La joven aparece en los créditos como Vivienne Jolie y se desconoce si este cambio en su identidad como Vivienne Marcheline Jolie-Pitt también lo ha realizado de manera legal. Con este acto, Vivienne se ha convertido en la tercera de sus seis hermanos en dejar de usar el apellido Pitt en sus apariciones públicas.

Esta información surge meses después de que la otra hija de la expareja Zahara, hiciera lo mismo durante su presentación de la hermandad Alpha Kappa en la universidad Spelman College, la joven se refirió a sí misma como Zahara Marley Jolie. Pero ellas no son las únicas en hacerlo, pues su hermano Maddox, de 22 años no usa el apellido Pitt en documentos que no son legales y en su lugar solo utiliza en Jolie.

¿Cuántos hijos tiene Angelina Jolie?

Aunque una de las parejas favoritas de millones de personas haya decidido tomar caminos separados tienen seis maravillosos hijos como fruto del amor que alguna vez existió.

Maddox Chivan Jolie-Pitt

En 2022, Angelina Jolie se convertiría en madre por primera vez del pequeño Maddox Chivan Jolie-Pitt, nacido el 5 de agosto del 2001, tras unirse a la actriz Brad Pitt adoptó al pequeño.

Zahara Marley Jolie-Pitt

Zahara Marley Jolie-Pitt nació el 8 de enero de 2005 en Hawassa, Etiopía y fue adoptada por Angelina cuando tenía siete meses.

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt

La primera hija biológica que tuvieron Angelina Jolie y Brad Pitt, fue la pequeña Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, el 27 de mayo en el Cottage Hospital de Swakopmund, Namibia, lugar en donde la familia había vivido por varios meses.

Pax Thien Jolie-Pitt

Pax Thien Jolie-Pitt nació el 29 de noviembre del 2003 en Vietnam, donde pasó los primeros años de su vida viviendo en un orfanato. En 2007 fue adoptado por Angelina Jolie y un año después por Brad Pitt.

Knox Léon y Vivienne Marcheline Jolie-Pitt

El 12 de julio de 2008 llegaban sus últimos hijos; los mellizos Knox Léon y Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, los pequeños nacieron en un Hospital de Niza, Francia.

