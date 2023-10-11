¿Por qué no se deben guardar los huevos en el refrigerador? Esta es la razón

Los huevos no pueden faltar dentro de la despensa de toda familia mexicana, ya que es un alimento rico en proteínas y forma parte de la canasta básica. Sin embargo, expertos recomiendan no guardar los huevos en el refrigerador por diversas razones.

¿Cuáles son las propiedades del huevo?

El huevo es un alimento rico en aminoácidos esenciales, ácidos grasos, minerales y vitaminas. Es fuente de vitamina A, vitamina D, vitamina E, riboflavina, niacina, ácido fólico, vitamina B12, biotina, ácido pantoténico, fósforo, hierro, zinc y selenio. Este alimento está compuesto por cáscara, yema y clara, sus nutrientes están repartidos entre la clara y la yema.

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¿Cómo comprar y guardar los huevos? El Gobierno de México hace tiempo dio a conocer algunos consejos para comprar y conservar los huevos:

Comprar huevos con cáscara limpia e intacta.

No dejarlos a temperatura ambiente, sino refrigerados.

No lavarlos antes de meterlos al refrigerador, sino antes de su preparación.

No guardarlos en la puerta del refrigerador sino más adentro.

Antes y después de usarlos lavarse las manos.

Guardarlos en su empaque y alejarlos de otros alimentos que le puedan pegar su olor.

Al romperlo que no despidan mal olor y que la clara sea transparente.

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¿Se deben guardar los huevos en el refrigerador?

En los supermercados es común que los huevos se encuentran en lugares alejados del frío, ya que, los cambios bruscos de temperatura pueden provocar la condensación de agua en la cáscara, lo que puede aumentar el riesgo de contaminación del producto.

De igual forma, la capa porosa que tiene el huevo puede humedecerse, lo que facilitaría el crecimiento de bacterias, es por eso que lo más recomendable es mantenerlos a temperatura ambiente.

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De acuerdo con Jay Tolley, gerente de operaciones y calidad de FoodTest, señaló que aquellos huevos que estuvieron refrigerados desde un inicio deben mantenerse en el frío, mientras aquellos que estuvieron alejados del frío, se deben mantener a temperatura ambiente.

Así mismo, los huevos no deben guardarse en la puerta del refrigerador, ya que es la zona más cálida y la temperatura es bastante cambiante, sobre todo al momento de abrir y cerrar la puerta.

