¿Por qué la mamá de Poncho De Nigris ya no celebra el Día de las Madres?

En un principio las redes sociales se consideraban como un fenómeno tecnológico y social totalmente hecho por y para las nuevas generaciones. Pero poco a poco eso cambió y las personas adultas e incluso de la tercera edad tomaron con mucho cariño y compromiso el rol de generadores de contenido. Por ello, en estos momentos tenemos este tipo de encuentros entre figuras del internet, como lo son la mamá de Gala Montes y la mamá de Poncho De Nigris.

Crista Montes y la señora Leticia Guajardo son dos personajes que han tomado relevancia en los últimos meses de conversación dentro de la farándula mexicana. Aunque la mamá de los hermanos De Nigris ha estado en el ambiente durante muchos años (dos hijos futbolistas y una estrella de televisión), su persona ha sido constante en los nuevos tiempos de las redes sociales.

Mamá de Poncho De Nigris ya no celebra el ‘Día de las Madres’

En las horas recientes uno de los crossovers más esperados por los fanáticos del morbo en internet se concretó. Y es que Crista Montes y Leticia Guajardo tuvieron una charla vía TikTok. Esta conversación generó bastante revuelo por las declaraciones de ambas madres de dos personajes últimamente criticados y alabados por un reality donde compartieron escena.

Se habló desde lo vivido con el famoso Youtuber, Adrián Marcelo , hasta cómo viven los días de las madres ya que la fecha de este festejo en México se acerca. Y allí fue donde Leticia Guajardo dedicó un buen espacio para hablar de la experiencia de perder un hijo, en este caso, Antonio De Nigris.

Allí, la madre de los De Nigris habló de cómo vivió la muerte de su hijo, Antonio. El futbolista sufrió un paro cardíaco fulminante mientras jugaba en Grecia en el 2009. Leticia cuenta que sintió impotencia pues estaba lejos de su hijo y no pudo hacer nada. Y desde ese acontecimiento, la festividad no le sabe igual y ya no lo celebra.

