Wi-Fi: ¿Por qué mi celular está conectado a una red pero no tiene internet?

¿Estás conectado a una red Wi-Fi pero no tienes acceso a internet? Esta frustrante situación puede arruinar tu día, especialmente en un mundo cada vez más dependiente de la conectividad.

A menudo, las causas detrás de este error pueden ser desconcertantes, pero aquí te explicamos algunas de las posibles razones. ¡Toma nota!

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¿Por qué mi dispositivo está conectado a una red Wi-Fi pero no tiene internet?

Proveedor de servicios de internet:

La interrupción del servicio de internet es una de las causas más comunes de la falta de conexión a internet. En ocasiones, el proveedor de servicios de internet (ISP) puede experimentar problemas técnicos o interrupciones en su red, lo que afecta la conectividad de todos los usuarios.

En tales casos, reiniciar o desconectar el enrutador no ayudará. La mejor solución es ponerse en contacto con el servicio al cliente de tu ISP para informarles sobre la situación.

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Problema con tu enrutador:

Otro motivo puede ser un problema con tu enrutador. A veces, el módem de internet no se sincroniza correctamente debido a problemas técnicos o una saturación de la red debido al exceso de dispositivos conectados simultáneamente. Para resolver esto, puedes intentar reiniciar tu módem.

Espacios públicos:

En ocasiones, te puedes encontrar en un lugar con acceso a una red Wi-Fi, pero no está configurada correctamente para proporcionar acceso a internet. Esto puede suceder en espacios públicos o áreas grandes de la ciudad.

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Presencia de malware:

La presencia de malware en tu dispositivo también puede interferir con la señal de internet. Evita compartir tu contraseña de tu Wi-Fi con personas desconocidas o poco confiables para evitar problemas de seguridad.

Contraseña incorrecta:

Finalmente, asegúrate de ingresar la contraseña correcta al conectarte a la red de internet. A menudo, un error tipográfico puede ser la razón detrás de la falta de conectividad.

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