La razón por la que no debes responder mensajes de WhatsApp con el código 66

En la era de comunicación que vivimos se suceden todo tipo de situaciones y no todas son agradables o celebrables. Puedes recibir ciertos mensajes que no sean precisamente apropiados y esto encaja dentro de la premisa que nos convoca. Dicho eso, hablemos sobre la razón por la que no debes responder mensajes con el código 66.

Así como hoy es mucho más fácil entablar cualquier tipo de charla también el aspecto negativo radica en que los ilícitos dieron un paso más y ahora existe la ciber delincuencia. Para el caso vale comentar sobre los mensajes de estafa como las llamadas de esa calibre que son un peligro del que toda persona debería cuidarse. Dentro de ello son muchas las alternativas por las que actúan estas personas: fingen ser un banco, roban datos de otra persona y engañan con promociones o premios que no existen. Son desafortunadamente “ingeniosos” y lamentablemente son varias las personas que han caído en estas trampas.

Aquí te desmentimos todos los mitos sobre el uso de la tecnología [VIDEO] Alejandra Carvajal junto con un experto, te desmiente a detalle todos esos mitos acerca del uso de la tecnología. ¡Checa a detalle porque seguro te interesa!

Una muy buena ayuda para evitar estas instancias es evitar atender a llamadas telefónicas (generalmente en horarios nocturnos) como también considerar que los códigos de esas comunicaciones son muchas veces raros o llamativos para mal por supuesto. Ahora bien, profundicemos en el caso así dispones de certezas.

¿Cuál es la razón por la que no debes responder mensajes con el código 66?

Primero que todo, el prefijo +66 procede de Tailandia y suele asociarse con estafas por aplicaciones de mensajería de acuerdo a lo estipulado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés). Y decimos esto porque últimamente se viene utilizando ese método para comunicarse con personas y buscar hacer algún acto inapropiado.

Ten en cuenta que los mensajes que contengan este número suelen tener links sospechosos como promesas de préstamos de dinero o reclamación de algún premio. Además, como si lo anterior no fuera suficiente, el número suele llamar varias veces a lo largo de un día para cobrar el costo de una llamada internacional y quedarse con esa plata. Y claro, pretenden obtener información tuya así que no pienses siquiera en interactuar con ellos. Otros números con prefijos que suelen acarrear charlas no agradables son el +234 proveniente de Nigeria, el +233 de Ghana, el +335 de Albania y el +225 de Costa de Marfil.