“El mar y la tierra se van a juntar de nuevo” La Bruja Zulema sobre el 2024

La famosa Bruja Zulema fue la invitada del capítulo 94 del famoso podcast de Azteca, De lo que UNO se entera, con Carlos Muñoz “Chicken”; ella habló de las predicciones fuertes que se esperan para este año que vamos iniciando. Además, nos reveló detalles sobre la terrible pérdida de su hijo.

¿Qué predicciones vienen para este 2024?

Zulema es una bruja muy reconocida que aporta en el programa Al Extremo desde hace tiempo, quien nos habló sobre desastres naturales que debemos esperar para este 2024. Para ser exactos, ella dice que a mediados de año se presentarán estos fenómenos.

Hay que tener cuidado con la tierra y el agua, se van a juntar de nuevo

Además, habló sobre abundancia para todo el mundo, pues asegura que será un año con una economía muy fuerte (que seguro nos alegra a todos). Otro punto a destacar, es el de las guerras, pues reveló que por fin se acabarán los conflictos que se han venido presentando en el planeta. A decir verdad, es algo que nos alegraría a millones que vemos cómo sufre mucha gente por estas peleas.

Alertó también sobre las consecuencias que pueden traer los medicamentos que se toman los jóvenes hoy en día, pues el automedicarse o tomar fármacos que no se conocen por completo, traerá terribles consecuencias. Algo para destacar fue la declaración sobre una artista muy querida por el público mexicano, pues le augura mucha vida aún.

Larga vida para Silvia Pinal

¿Qué consecuencias le ha traído la vida por ser bruja?

Zulema también reveló algo muy personal, que según sus palabras, no le da miedo contar y explicar; pues habló sobre la pérdida de su hijo hace 4 años. Quien cuenta murió por culpa de la brujería que ella practica. Sinceramente algo muy fuerte que ella se atrevió a contar en este podcast.

A mi hijo se lo llevó Satanás

La famosa bruja de Al Extremo, asegura estar en “el lado oscuro” pero no para joder. Además, dice que no cobra por las consultas que da para leer las cartas, pues es un don que ella no tiene problema con explotar para ayudar a la gente.

