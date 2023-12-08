¿Qué prestaciones deben recibir los trabajadores durante diciembre?

El fin de año, cada vez está más cerca y con él se presentan grandes cosas que las personas obtienen por su arduo trabajo a lo largo del año. Hablamos del tan esperado aguinaldo, un pago que reciben algunos colaboradores y el cual está en la Ley Federal de Trabajo.

De acuerdo con la ley, se establece que los trabajadores reciban cierto porcentaje de dinero, el cual debe ser equivalente a una quincena de su sueldo o al equivalente del tiempo trabajado, aunque lo que pocas personas conocen, es que también se deben de brindar ciertas condiciones laborales.

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Cabe mencionar que, el tan esperado aguinaldo debe de proporcionarse antes del 20 de diciembre. Sin embargo, si el patrón no da este pago, la empresa o el patrón podría meterse en grandes problemas.

¿Qué otros beneficios tienen los trabajadores?

Aunque, existen otras prestaciones que los trabajadores tienen derecho y que los patrones deben de respetar, entre ellas:

Días feriados obligatorios, nos referimos al 25 de diciembre y el 1 de enero de 2024, los cuales son días de descanso con goce de sueldo. Aunque, en caso de acudir a laborar, el salario debe ser el doble.

Vacaciones y prima vacacional, esto es después de un año de servicio, donde los colaboradores tienen derecho a vacaciones pagadas, las cuales no deben ser inferiores a 12 días laborables. Este periodo aumenta en dos días por cada año, hasta los 32 días. Además, la prima vacacional debe ser de al menos al 25%, del sueldo del trabajador diario.

Participación de utilidades, los trabajadores deben de recibir la proporción que determine el contrato colectivo de trabajo o en la ley, según sea el caso.

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Prima de antigüedad, los colaboradores con más de 15 años de servicio, tienen derecho a recibir el equivalente a 12 días de salario por cada año de servicio.

