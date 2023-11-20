Guía para hacer un impermeabilizante casero y acabar con las goteras de la casa

La lluvia puede ser una bendición para nuestros jardines, pero cuando se trata de nuestro hogar, es vital contar con medidas de protección adecuadas.

En este sentido, una opción económica y efectiva es crear tu propio impermeabilizante casero para proteger el techo de tu casa. Dicho esto, a continuación te guiaremos a través de los pasos para hacerlo y aplicarlo correctamente.

¡Cuatro ganadores por sus conocimientos en El Guardián del Saber!

¿Cómo hacer un impermeabilizante casero para proteger tu techo de la lluvia?

Para empezar, supongamos que nuestro tejado es de 15m2, con base a dichas medidas, necesitarás 5 kilos de cal viva y 5 litros de aceite quemado. Estos ingredientes se combinarán para formar un escudo protector contra las inclemencias del tiempo.

Te puede interesar: Descubre cómo quitar las manchas de las sillas del comedor



Preparación de la mezcla:

Coloca con cuidado la cal viva en un balde y después vierte gradualmente el aceite quemado, asegurándote de que se mezcle uniformemente con la cal. Posteriormente remueve la mezcla con un palo reciclado hasta lograr la consistencia ideal: ni demasiado líquida ni demasiado espesa.



Aplicación del impermeabilizante:

Para aplicar el impermeabilizante casero, es importante identificar las fisuras, así como grietas del techo de tu casa y colocar dicha mezcal en estas zonas con la ayuda de una brocha. Posteriormente, deja que el impermeabilizante se seque completamente y listo, así de fácil y rápido tu hogar esta asegurado de las lluvias.

Pero recuerda, antes de aplicar el impermeabilizante, asegúrate de que la superficie esté limpia y libre de polvo. Realiza la aplicación en un día seco para garantizar una adherencia óptima y si es necesario, repite el proceso en las áreas más propensas a filtraciones para una protección completa.

Te puede interesar: ¿Cómo usar la salvia en el shampoo para que tu cabello crezca más rápido?

¿Cuáles son los beneficios del impermeabilizante casero?

Además de ser una alternativa económica, este impermeabilizante casero, una vez seco, formará una barrera efectiva contra la lluvia. Repelerá el agua, protegiendo tu hogar de posibles daños causados por filtraciones y humedad.