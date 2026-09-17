5 ideas para hacer batas de baño inspiradas en Las Guerreras K-pop

Las Guerreras K-pop se convirtieron en una fuente de inspiración para llevar su estética a diferentes espacios y objetos cotidianos. Sus colores, personajes y detalles característicos pueden adaptarse a prendas como las batas de baño para crear diseños originales y llenos de personalidad.

No es necesario limitarse a los productos oficiales para incorporar esta temática al hogar. Con algunos materiales, diferentes combinaciones de colores y un poco de creatividad, es posible crear batas inspiradas en las protagonistas de K-pop: Demon Hunters y personalizarlas según el estilo de cada persona.

¿Qué materiales necesitarás para hacer las batas?

Para crear batas de baño inspiradas en Las Guerreras K-pop puedes partir de una bata lisa como base y personalizarla con diferentes elementos. Necesitarás tela de algodón o felpa, hilo, aguja y tijeras si deseas confeccionarla desde cero. También puedes utilizar una bata ya hecha para simplificar el proceso y concentrarte en la decoración.

Para añadir los detalles inspirados en las protagonistas, puedes incorporar telas de distintos colores, fieltro, parches, cintas, pintura textil o vinilo termoadhesivo. Estos materiales permiten reproducir símbolos, combinaciones de colores y otros elementos característicos de la estética de Las Guerreras K-pop. Finalmente, una máquina de coser puede facilitar el trabajo, aunque no es indispensable si optas por coser los adornos a mano.

¿Cómo crear batas de baño de Las Guerreras K-pop en casa?

Si quieres llevar la estética de Las Guerreras K-pop a una prenda del hogar, puedes personalizar una bata blanca o de un tono neutro y trasformarla con diferentes detalles. Estas son cinco ideas inspiradas en el universo K-pop: