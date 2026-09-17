3 formas de delinear tus ojos para conseguir una mirada coreana

El delineado de ojos es uno de los recursos más utilizados para transformar la mirada y resaltar los rasgos. Dentro de las tendencias de belleza coreana, existen diferentes técnicas que apuestan por trazos definidos, acabados sutiles y formas que acompañan la estructura natural de los ojos.

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Estas propuestas pueden adaptarse tanto a maquillajes cotidianos como a looks más elaborados. Con algunos cambios en la dirección, el grosor y la terminación del delineado, es posible conseguir efectos diferentes sin necesidad de utilizar demasiados productos.

¿Cómo preparar la piel antes del maquillaje?

Antes de comenzar con el delineado, es importante preparar especialmente el contorno de los ojos para conseguir una superficie uniforme y ayudar a que el maquillaje se mantenga por más tiempo. Primero, limpia suavemente la zona para retirar restos de grasa, productos o impurezas, y después aplica una pequeña cantidad de hidratante específica para en contorno, evitando acercarla demasiado al ojo.

¿Cómo conseguir una mirada coreana con estos delineados?

Para conseguir una mirada inspirada en el maquillaje coreano, la clave está en trabajar el delineado de manera sutil y seguir la forma natural de los ojos. A diferencia de los trazos muy marcados, estas técnicas buscan definir la mirada, darle un aspecto más abierto y mantener un acabado delicado.

1. Delineado puppy eyes

Sigue la línea natural de las pestañas superiores y, al llegar al extremo externo, lleva el trazo ligeramente hacia abajo. Esto ayuda a conseguir una mirada más suave y redondeada. Puedes completar el efecto con una sombra marrón difuminada en las pestañas inferiores.

2. Tightlining

Consiste en rellenar los pequeños espacios entre las pestañas y trabajar la línea de agua superior. Un lápiz marrón puede aportar definición sin generar un efecto demasiado intenso. En este caso, no es necesario crear una cola en el extremo del ojo.

3. Delineado de media luna

Comienza el trazo desde la mitad del párpado móvil y llévalo hacia el extremo exterior. Mantén el lagrimal y la primera parte del ojo despejados para conseguir una apariencia más ligera y alargada.