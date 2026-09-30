Los psicólogos coindicen: qué pasa cuando una persona siente culpa cuando descansa

Hay personas que en todo momento necesitan estar activos y realizan todo tipo de actividades, por más que no lo tengan que hacer por obligación, o incluso aseguran estar ocupados y ni siquiera tienen tiempo para reunirse en familia. Y si bien esto puede ser cierto, lo más probable que detrás de esto se esconda un sentimiento de culpa que seguro no sabían y esto llevó a que la psicología realizara un estudio y llegaron a coincidir en lo que sucede cuando una persona siente culpa y no descansa.

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Tal como lo anticipábamos, hay personas que en todo momento están ocupadas y no pueden parar un segundo, y es que estar siempre ocupado puede esconder una necesidad de sentirse útil o evitar determinadas preocupaciones. A este tipo de individuos se los conoce como ‘gente torbellino’ y hace referencia a que son aquellos que son incapaces de quedarse quietos y que aprovechan cualquier hueco libre para hacer algunas cosas.

Qué es el sentimiento de culpa

A veces ocurre que muchas personas sufren del sentimiento de culpa y esto se produce cuando surge una emoción dolorosa cuando creemos que hemos hecho algo mal. Esto lleva incluso a que no pensemos en eso y mantengamos nuestra vida ocupada, lo que llevó a la psicología a explicar lo que ocurre con aquellos individuos que sienten culpa y no hacen nada.

Qué dice la psicología sobre las personas que sienten culpa

De acuerdo a lo que revelaron desde la psicología, que una persona esté siempre ocupada para no sentir culpa no tiene que ver exclusivamente porque tengan una agenda completa, sino que les proporciona una sensación de control, reconocimiento y utilidad. Además, los especialistas coinciden en que vivir con la mente llena de pendientes y sentir que nunca se ha hecho suficiente y que uno de los interrogantes que se hacen es que podrían aprovechar el tiempo para hacer algo.

Sin embargo, desde la psicología revelaron que no parar un segundo se puede convertir en un problema y que es fundamental poder pedir ayuda, prestar atención si le cuesta desconectar fuera del trabajo, duerme peor o está más irritable y si esa persona necesita mantenerse ocupada para no sentir culpa, es mejor acudir a un especialista.