Meditar 10 minutos antes de dormir: para qué sirve y por qué los psicólogos lo recomiendan

¿Sabías que meditar durante 10 minutos antes de dormir puede convertirse en una sencilla rutina para relajar la mente y preparar el cuerpo para el descanso? Esta práctica puede ser especialmente útil cuando las preocupaciones, el estrés o los pensamientos constantes dificultan conciliar el sueño. Además, no necesitas ser un experto para comenzar : unos cuantos minutos de respiración y atención plena pueden ser suficientes para crear un momento de calma antes de acostarte.

De acuerdo con Inno-Brain, meditar antes de dormir puede ayudar a mantener bajo control el estrés y la ansiedad, además de favorecer la concentración y contribuir a conseguir un sueño más reparador. La clave está en convertir esta actividad en un hábito y practicarla de manera constante.

Cómo comenzar a meditar desde cero

Si nunca has meditado, ¡no te preocupes! Busca un lugar cómodo y tranquilo, siéntate o recuéstate y cierra los ojos. Durante los primeros minutos, concentra tu atención en la respiración, inhalando lentamente por la nariz y exhalando de manera pausada.

Después, puedes hacer un pequeño recorrido mental por tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, intentando identificar y liberar cualquier tensión. Si aparecen pensamientos, no tienes que luchar contra ellos: simplemente obsérvalos y regresa tu atención a la respiración.

La Cleveland Clinic recomienda técnicas como la respiración consciente, la visualización, el escaneo corporal y la relajación muscular progresiva para preparar cuerpo y mente para dormir. También señala que dedicar entre 5 y 10 minutos a estas prácticas puede ayudar a relajarse antes de acostarse.

Qué música poner para meditar

Para acompañar estos 10 minutos de meditación, puedes elegir música suave, instrumental y sin cambios bruscos. Los sonidos de lluvia, naturaleza, cuencos, piano lento o melodías ambientales son algunas opciones que pueden ayudarte a crear un ambiente tranquilo.

Lo más importante es que la música no se convierta en una distracción. Mantén el volumen bajo, apaga las notificaciones del celular y permite que esos minutos sean un pequeño ritual para desconectarte del día y preparar tu mente para descansar.