Este es el truco de la botella de plástico en el techo para alumbrar tu hogar

En las horas recientes comenzó a viralizarse un truco que se está practicando en ciertos tipos de casa en algunos barrios de Latinoamérica. Para eso se necesita una botella de plástico (o varias), situación que permitirá que tu hogar reciba de manera efectiva la luz natural. En ese sentido, he aquí la mejor información acerca de este fenómeno que ya se convirtió en viralidad dentro del espacio digital.

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¿Cómo usar una botella de plástico para generar luz de manera natural en tu casa?

Aunque existe otro uso que busca enfriar unos grados tu hogar, el truco de la botella de plástico que se propone aquí tiene el objetivo de alumbrar… y es igual de sencillo de hacer. Aquí la misión es aprovechar la luz natural del exterior, de forma que incluso ahorres unos cuantos pesos en el consumo de luz.

Este invento se le atribuye al mecánico brasileño, Alfredo Moser desde el año 2002, el cual se reprodujo de manera masiva incluso por asociaciones globales. Y todo se basa en utilizar botellas PET transparentes en orificios del techo, donde se llenarán de agua limpia y agregando unas cuantas gotas de cloro para evitar que se llenen de alguitas y colores verdosos.

Cada botella de plástico utilizada se fijará en la cubierta del techo del hogar que tenga esta posibilidad, dejando la mitad en el exterior y la otra parte dentro de la casa. Esto precisamente provocará que la luz que incida sobre la botella que refractará los rayos en 360 grados… generando una potencia similar a un foco de 40 y 60 watts sin gastar en luz eléctrica.

¿Cuál es el otro truco para hogar utilizando una botella de plástico?

Como se indicaba, la botella de plástico también se puede usar para disminuir un poco la temperatura dentro del hogar. Allí se trabaja con un efecto parecido al Venturi, donde el aire caliente del exterior entra por la boca cancha del recipiente y se comprime al pasar por el cuello estrecho, saliendo hacia el exterior a gran velocidad y con una temperatura más baja. Algunos especialistas y personas que han ejecutado este truco, aseguran que el interior de la casa suele rebajarse entre 3 y 5 grados centígrados.