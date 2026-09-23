Qué significa que seas fan de Kpop Demon Hunters, según la psicología

KPop Demon Hunters no solo es una película de drama y acción con un mensaje profundo sobre la autoaceptación. Más allá de las canciones “Golden” de HUNTRIX y “Soda Pop” de Saja Boys, hay detalles que podrían revelar rasgos de tu personalidad, pero no es lo único.

Qué dice la psicología sobre KPop Demon Hunters

Ser fan de KPop Demon Hunters no solo revela por sí solo un tipo de personalidad, también la psicología de la identidad, la narrativa, las relaciones parasociales, la regulación emocional y la pertenencia social ofrece varias explicaciones para entender por qué una persona puede desarrollar una conexión tan fuerte con sus personajes, canciones y universo.

Rumi, Zoey y Mira tienen sus propias luchas internas en KPop Demon Hunters.|NETFLIX

De hecho, un análisis publicado por la universidad de Hong Kong en enero de 2026 reveló que el colectivo fandom abordó un propio significado de la película que reveló pistas sobre el sentido de identidad, pertenencia y la crítica a través del reflejo de la misma.

Y esto no es nuevo, ya que Henri Tafjfel y John Turner lo explican de manera más detallada en su Teoría de Identidad Social, señalando que cuando una persona comparte memes, canciones, teorías, fan art o conversaciones con otros fans, crea una identificación grupal.

En ese sentido, se crea una relación parasocial que les hace sentir cercanía con personajes que no conocen, como Rumi, Zoey y Mira, quienes, a lo largo de la trama de la película, tienen sus propias personalidades y luchas internas:

Esconden una parte de sí mismos

Buscan la aceptación.

Tienen conflictos de identidad

Buscan cumplir expectativas

Encuentran amor y fortaleza en la amistad

Por eso, la psicología sugiere que parte de ese vínculo puede estar en lo que la historia te hace sentir, los personajes con los que conectas y las personas con las que compartes ese entusiasmo.

¿Cuál es la personalidad de los personajes de KPop Demon Hunters, según la psicología?

Como en casi todas las historias, los personajes de KPop Demon Hunters cen en los arquetipos propuestos por el psiquiatra y psicólogo suizo Carl Jong, en donde a lo largo de la trama se revelan con su personalidad, miedos y aspiraciones. Desde este punto de vista, las personalidades de estos personajes serían las siguientes:

Rumi - El Mago y Héroe: al ser la líder principal de la banda, su arco está marcado por la transformación, el secreto y la carga interna.

al ser la líder principal de la banda, su arco está marcado por la transformación, el secreto y la carga interna. Mira - Rebelde y Destructora : es la bailarina principal del grupo y tiene una actitud ruda, sarcástica y no teme romper el protocolo. Sin embargo, tiene los pies sobre la tierra y sabe a quién apoyar.

: es la bailarina principal del grupo y tiene una actitud ruda, sarcástica y no teme romper el protocolo. Sin embargo, tiene los pies sobre la tierra y sabe a quién apoyar. Zoey - Cuidador y Creador: es una de las compositoras principales, pero también es la más sensible, la más joven y la que trae alegría y balance al grupo.

¿De qué trata y qué enseña KPop Demon Hunters?

KPop Demon Hunters trata sobre Rumi, Mira y Zoey, tres estrellas del K-pop que llevan una doble vida como cazadoras de demonios y deben proteger a sus fans de fuerzas sobrenaturales.

Más allá de la fantasía y la música, la historia aborda temas como la amistad, la identidad, la presión por cumplir expectativas y la aceptación de las propias vulnerabilidades, mostrando que reconocer quién eres también puede ser una fuente de fortaleza.

TEST: Qué personaje de KPop Demon Hunters eres según tu personalidad

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